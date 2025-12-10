Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo. Era presente all'incontro il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.
Quirinale: Mattarella riceve Presidente Mozambico
10 dicembre, 2025 • 18:33
