Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, guidata dal presidente Tiziano Onesti.
Quirinale: Mattarella riceve delegazione Ospedale Bambino Gesù
19 novembre, 2025 • 11:23
