Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione della Morcelliana, guidata dalla presidente, Francesca Bazoli, in occasione dei cento anni della fondazione della casa editrice.
Quirinale: Mattarella riceve delegazione Morcelliana per centenario fondazione
2 dicembre, 2025 • 17:13
