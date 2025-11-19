Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, guidata dal Presidente Guido Fabiani. Si legge in una nota del Quirinale.
Quirinale: Mattarella riceve delegazione fondazione Romaeuropa Arte e Cultura
19 novembre, 2025 • 18:43
