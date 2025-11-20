

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione dell'Agis-Associazione generale italiana dello spettacolo, in occasione dell'80/mo anniversario della fondazione. Dopo l'intervento del Presidente dell'Agis e sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, Francesco Giambrone, il presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti.

