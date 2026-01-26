Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Barham Salih, unitamente a una delegazione. Si legge in una nota del Quirinale.
Quirinale: Mattarella riceve Alto commissionario Nazioni Unite per Rifugiati'
26 gennaio, 2026 • 12:23
