

Roma, 26 set. (Adnkronos) - Festa di chiusura questa mattina nella Tenuta di Castelporziano delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato a sostegno dei più fragili. Presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sin dall'insediamento nel 2015 ha deciso di aprire la Tenuta presidenziale a questo tipo di attività.

Ha condotto la manifestazione Stefano 'Elio' Belisari, mentre l'intrattenimento musicale della 'Jazz Campus Orchestra' della Fondazione Musica per Roma diretta dal Maestro Massimo Nunzi e il concerto dello stesso 'Elio', accompagnato da una formazione di cinque musicisti, hanno animato la festa.

Giunto alla ottava edizione, il progetto -realizzato dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con la Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma capitale e Roma capitale- ha coinvolto strutture e associazioni del Comune di Roma e di associazioni di volontari del territorio. Complessivamente più di 22 mila persone, oltre mille questa estate, sono state ospitate da fine marzo a fine agosto nelle strutture balneari, nell’area del castello e nel parco della Tenuta all’interno del quale gli ospiti hanno effettuato visite naturalistiche.

La manifestazione di questa mattina, alla quale hanno preso parte oltre millecinquecento persone, tra disabili, anziani e accompagnatori, ha visto anche la partecipazione della Banda musicale del Corpo di Polizia locale di Roma capitale accompagnata dal Coro delle Mani bianche. Sono stati liberati rapaci da inserire in natura grazie al Raggruppamento dei Carabinieri biodiversità di Assisi e si è svolta un'esibizione dei militari Paracadutisti del Primo reggimento Carabinieri Tuscania di Livorno.

