

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato questa mattina al convegno di studio dal titolo: 'Giovanni Gronchi tra politica e istituzioni', presso la Sala conferenze di Palazzo Bachelet, sede del Csm. L’evento, promosso dall’Associazione 'Vittorio Bachelet', è stato organizzato in occasione del settantesimo anniversario dell’elezione al Quirinale di Giovanni Gronchi.

Il convegno si è aperto con l’introduzione di Renato Balduzzi, presidente dell’Associazione 'Vittorio Bachelet', alla quale hanno fatto seguito gli indirizzi di saluto del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli, e della presidente emerita della Corte di Cassazione, Margherita Cassano.

In chiusura, l’intervento di Agostino Giovagnoli, professore emerito presso l’Università cattolica del Sacro Cuore, dal titolo 'Un quadro d’insieme: Giovanni Gronchi tra miracolo economico, politica estera e politica interna'; e quello di Daniela Piana, professoressa ordinaria di Scienza politica presso l’Università di Bologna, con una relazione dal titolo 'La necessità dell’altra parte. Gronchi e la dinamica dell’equilibrio come garanzia costituzionale'.

