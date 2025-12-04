

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna dei Premi 'Presidente della Repubblica' per l'anno 2024 dell'Accademia nazionale dei Lincei, dell'Accademia nazionale di San Luca e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e delle Borse di Studio in memoria dei maestri Goffredo Petrassi e Giuseppe Sinopoli. Sono intervenuti il maestro Massimo Biscardi, presidente-sovrintendente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il maestro Marco Tirelli, già presidente dell'Accademia nazionale di San Luca e il professor Roberto Antonelli, presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Il Presidente della Repubblica ha consegnato i "Premi Presidente della Repubblica" dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia al maestro Bruno Giuranna; dell'Accademia nazionale di San Luca al maestro Grazia Toderi; dell'Accademia nazionale dei Lincei al professor Lorenzo Renzi (ha ritirato il Premio la figlia Francesca).

Il Presidente della Repubblica ha inoltre consegnato le Borse di Studio in memoria del maestro Goffredo Petrassi al maestro Mattia Clera, e in memoria del maestro Giuseppe Sinopoli, al maestro Marta Pacifici. Erano presenti la vicepresidente del Senato della Repubblica, Maria Domenica Castellone, la vicepresidente della Camera dei deputai, Anna Ascani e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

