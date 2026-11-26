

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Siamo di fronte al vero collo di bottiglia che, in questo momento, non è la tecnologia, ma l’organizzazione. Abbiamo una tecnologia che è avanzatissima, sta accelerando, ma la facciamo girare su organizzazioni del secolo scorso: il cambiamento organizzativo non è allineato". Così Barbara Quacquarelli, Università degli Studi di Milano-Bicocca, intervenendo oggi, a Roma, all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’, quarto appuntamento con Adnkronos Q&A dedicato all’intelligenza artificiale.

Nella pubblica amministrazione, per esempio, "posso fare un documento che prima facevo in due ore, in due minuti, anche meglio sicuramente con il supporto dell’Ai", chiarisce Quacquarelli. "Se però - prosegue - ho i cinque livelli autorizzativi di prima, non riesco a trasferire questo impatto sul cittadino. La stessa cosa è per le imprese: le organizzazioni fanno fatica a mettere in discussione il modo di lavorare. L’Ai agentica è una grande sfida organizzativa perché, se abbiamo un agente che arriva a darci l’indicazione delle decisioni, io devo sapere chi risponde di quella decisione e chi è un grado di ‘smontarla’ al momento giusto, se ci sono degli errori".

"La sfida - conclude - non è tanto di dotare di intelligenza artificiale le aziende, le imprese, le amministrazioni, ma come renderle più intelligenti".

