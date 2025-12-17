Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Siamo fiduciosi che Alessandra Moretti potrà dimostrare la sua estraneità rispetto ai fatti contestati e le saremo vicini". Lo dichiara la segretaria del Pd, Elly Schlein, interpellata dall'Adnkronos.
Qatargate: Schlein, 'fiduciosi Moretti dimostrerà sua estraneità ai fatti, le saremo vicini'
17 dicembre, 2025 • 15:53
