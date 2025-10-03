

(Adnkronos) - I coniugi furono arrestati il 9 dicembre 2022 a Bruxelles con l'ex sindacalista Panzeri e altri. L'accusa, formulata dalla procura di Bruxelles, era di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e al riciclaggio. La tesi accusatoria - a guidare l'indagine era l'allora giudice istruttore Michel Claise - era che alcuni Paesi del Golfo (Qatar e Marocco, ndr) avrebbero pagato ingenti somme di denaro e offerto regali "a terzi che ricoprono posizioni politiche o strategiche di rilievo" all'interno dell’istituzione europea.

Kaili - la quale ha trascorso sei mesi tra carcere e domiciliari - si è sempre difesa dalle accuse, mentre Panzeri ha patteggiato un anno di reclusione. Se dopo gli arresti l'indagine belga non ha fatto grandi passi avanti - Claise dopo la pensione si è dato alla politica -, a Milano è ancora aperto un fascicolo che riguarda l'attività della società Equality che ha ricevuto fondi provenienti dal Qatar attraverso la Gran Bretagna, ma nella quale né Eva Kaili, né il milanese Francesco Giorgi sono indagati.

