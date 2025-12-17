Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Un abbraccio e tanta solidarietà a Alessandra Moretti. La conosco da tempo e sono certo che dimostrerà la correttezza dei suoi comportamenti. Avanti a testa alta Alessandra". Lo scrive sui social Lorenzo Guerini del Pd.
Qatargate: Guerini, 'solidarietà Moretti, certo dimostrerà sua correttezza'
17 dicembre, 2025 • 15:52
Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Un abbraccio e tanta solidarietà a Alessandra Moretti. La conosco da tempo e sono certo che dimostrerà la correttezza dei suoi comportamenti. Avanti a testa alta Alessandra". Lo scrive sui social Lorenzo Guerini del Pd.