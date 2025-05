Doha, 14 mag. (Adnkronos/Afp) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Qatar Airways ha firmato un ordine "record" per 160 aerei dalla Boeing, per un valore di oltre 200 miliardi di dollari.

"Sono oltre 200 miliardi di dollari, per 160 jet. È fantastico. E' un record", ha detto Trump, aggiungendo: "È il più grande ordine di jet nella storia della Boeing. È un ottimo risultato".