

Roma, 25 nov- (Adnkronos) - In Puglia Antonio Decaro batte Luigi Lobuono 64,0% a 35,1%, con ben 29 punti di scarto. La lista del Pd è la più votata, si legge in una nota di Youtrend.

Decaro, con 88mila voti in più delle sue liste, traina in maniera evidente il voto alla sua coalizione. Meno incisivo è invece il fattore Lobuono, che raccoglie soli 16mila voti in più delle liste a lui collegate. La lista più trainata dalle preferenze, in questo caso, è quella del Partito Democratico: per ogni voto dato al Pd, sono state espresse in media 1,18 preferenze per i candidati al Consiglio regionale. In Puglia, come in Campania, il candidato di centrosinistra prevale sul proprio avversario in tutte le province della Regione. Il vantaggio minore si registra nella provincia di Lecce, dove Decaro stacca Lobuono di 8 punti.

