

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Sono d'accordo con l'ultima affermazione fatta da Decaro, cioè che non è insostituibile". Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a In Onda su La7. "Come si fa a dire a un dirigente di un altro partito, come Nichi Vendola, che è fuori dalla politica da dieci anni e che è stato nella veste di presidente della Regione Puglia l'iniziatore di una svolta amministrativa politica, che non può candidarsi perchè ti farebbe ombra?".

