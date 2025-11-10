Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "La prossima settimana Forza Italia presenterà un progetto per affrontare l'emergenza Xylella in maniera diametralmente opposta alle proposte della Regione. Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio oggi e credo che la prossima settimana saremo pronti per presentare innanzitutto al centrodestra ma a tutti questa idea assolutamente innovativa per rilanciare l'olivicultura in questa regione". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando dal palco di Bari, per il comizio unitario dei leader del centrodestra in appoggio al candidato per la presidenza della regione, Luigi Lobuono.
Puglia: Tajani, 'prossima settimana proposta FI per affrontare Xylella'
10 novembre, 2025 • 18:43
Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "La prossima settimana Forza Italia presenterà un progetto per affrontare l'emergenza Xylella in maniera diametralmente opposta alle proposte della Regione. Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio oggi e credo che la prossima settimana saremo pronti per presentare innanzitutto al centrodestra ma a tutti questa idea assolutamente innovativa per rilanciare l'olivicultura in questa regione". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando dal palco di Bari, per il comizio unitario dei leader del centrodestra in appoggio al candidato per la presidenza della regione, Luigi Lobuono.