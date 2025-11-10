

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "La prossima settimana Forza Italia presenterà un progetto per affrontare l'emergenza Xylella in maniera diametralmente opposta alle proposte della Regione. Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio oggi e credo che la prossima settimana saremo pronti per presentare innanzitutto al centrodestra ma a tutti questa idea assolutamente innovativa per rilanciare l'olivicultura in questa regione". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando dal palco di Bari, per il comizio unitario dei leader del centrodestra in appoggio al candidato per la presidenza della regione, Luigi Lobuono.

