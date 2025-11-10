

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo tutti un sogno che vogliamo trasformare in realtà. Quello di avere una Puglia diversa, moderna, che guarda avanti, dove la sanità funziona, dove c'è il lavoro, dove i giovani non sono costretti ad andarsene da altre parti, dove ci sono infrastrutture, dove si cura la Xylella, una Puglia che guarda avanti. Fino ad adesso abbiamo avuto una Puglia che ha guardato indietro e l'alternativa è tra chi vuole continuare e chi vuole cambiare". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando dal palco di Bari, per il comizio unitario dei leader del centrodestra in appoggio al candidato per la presidenza della regione, Luigi Lobuono.

"Emiliano e Decaro sono la stessa cosa, una coppia di fatto politica. Non è un cambiamento. Prima Decaro l'ha usato per crescere, poi dice no, Emiliano non va bene più perché non mi piace, dobbiamo cambiare. L'imprinting è quello. Decaro vuol dire Emiliano, Emiliano vuol dire Decaro. Non cambia nulla, avanti come stanno le cose oggi, che non funzionano. Noi invece vogliamo creare una Puglia diversa", conclude.

