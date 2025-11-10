

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Quando c'era Lobuono a guidare la Fiera del Levante era un punto di riferimento internazionale per l'economia, per le imprese". "Se n'è andato, è arrivata la sinistra e la fiera di Bari purtroppo è diventata una fiera di paese, non ci viene più nessuno. Bari e la Puglia hanno perso una grande opportunità. Vedete" la differenza "tra una visione di una Puglia proiettata all'esterno e una Puglia che si rinchiude dentro se stessa, magari per una gestione del potere, perché quello è il sistema della sinistra". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando dal palco di Bari, per il comizio unitario dei leader del centrodestra in appoggio al candidato per la presidenza della regione, Luigi Lobuono.

"Gli amici degli amici, le clientele, abbiamo visto, io non sono un giustizialista quindi non voglio speculare sulle vicende giudiziarie del Comune di Bari, ma abbiamo visto qual'era il sistema delle assunzioni, come funzionavano. Tutti gli amici degli amici ma senza nessuna prospettiva di crescita, soltanto gestione del potere e basta, con un solo sindacato, con un solo gruppo di amici". Noi vogliamo "una Puglia diversa", conclude.

