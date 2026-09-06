

Roma, 6 set (Adnkronos) - "La Puglia è una regione importantissima che stiamo governando bene anche con il nostro presidente Antonio Decaro e tutta la sua coalizione, a cui faccio un in bocca al lupo e riconfermo il nostro sostegno". Lo ha detto Elly Schlein a margine di una iniziativa a Lecce.

