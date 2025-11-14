

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Il Partito Democratico della Puglia annuncia una giornata di mobilitazione e partecipazione che attraverserà il territorio regionale insieme alla segretaria nazionale Elly Schlein, al presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini e al candidato presidente della Regione Antonio Decaro. Tre appuntamenti aperti alla cittadinanza, dedicati al confronto e alla visione di futuro per la nostra regione. Si legge in una nota.

Si parte da Barletta, alle ore 11.00, presso l’Hotel La Terrazza (Via della Misericordia 18, litoranea di levante), per discutere di sviluppo, lavoro e innovazione, mettendo al centro il protagonismo delle comunità della BAT e le sfide strategiche di un territorio in piena trasformazione. Nel pomeriggio Elly Schlein e Stefano Bonaccini saranno a Foggia, alle ore 16.30, al Teatro Umberto Giordano (Piazza Cesare Battisti). Un incontro dedicato ai temi della legalità, dei diritti e del riscatto delle aree più vulnerabili della Capitanata, un territorio che merita investimenti, sicurezza, lavoro e istituzioni sempre presenti.

La giornata si chiuderà a Bari, di nuovo con Antonio Decaro, Elly Schlein e Stefano Bonaccini, alle ore 18.30, al Birrificio Sociale di San Pio (Via Iqbal Masih). Un appuntamento simbolico in un quartiere chiave delle politiche sociali cittadine, dove si discuterà di welfare di prossimità, giovani, comunità educanti e rigenerazione urbana. “È una grande gioia accogliere in Puglia Elly Schlein e Stefano Bonaccini per dare la volata finale a questa campagna elettorale straordinaria. - lo ha detto Domenico De Santis durante l'organizzazione della giornata - Siamo orgogliosi di poterli avere in dialogo con il nostro candidato Antonio Decaro in più tappe, dopo i primi due eventi a Lecce e Taranto con Elly Schlein. Ci ritroveremo e racconteremo assieme cosa vogliamo fare nei prossimi 5 anni di primavera pugliese”.

