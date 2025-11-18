

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “Mentre la sinistra pugliese si spartisce posti e potere, i cittadini devono convivere con ospedali chiusi, reparti smantellati, liste d'attesa interminabili, pronto soccorso allo stremo. E non è colpa del governo, ma della gestione di chi ha governato questa regione che è ultima per tempi d’attesa, ultima per fiducia dei cittadini, ultima per medicina territoriale e servizi. Migliaia di pugliesi sono costretti ad andare altrove per curarsi. Il risultato delle scelte politiche sbagliate in questi 20 anni”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, a Bari per un evento elettorale a sostegno del candidato del centrodestra Luigi Lobuono.

