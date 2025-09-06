

Roma, 6 set (Adnkronos) - "Mi pare proprio che dalla Puglia vengano ottime notizie: Antonio Decaro si è candidato a guidare la Puglia e per questo l'abbiamo ringraziato. Avevamo tutti e tutte detto che era la candidatura più competitiva e quindi benissimo". Lo ha detto Nicola Fratoianni parlando con i cronisti al Forum dell’Altra Cernobbio promossa dalla Rete di Sbilanciamoci, dalle associazioni pacifiste e da varie Ong.

"Quindi benissimo Decaro candidato a presidente della Regione e Nichi Vendola sarà candidato nelle liste di Avs come naturale che fosse. E questa mi pare la migliore composizione possibile", ha aggiunto.

