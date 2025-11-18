

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "La sanità è la vera sfida dei prossimi 10-15 anni. E noi siamo talmente consapevoli di questo che, a differenza dei governi precedenti, che hanno solo messo delle pezze su problemi diventati sempre più grandi, noi invece stiamo ragionando per portare avanti delle riforme che guardano al futuro. Se la Regione Puglia, dopo 20 anni di governo di centrosinistra non è stata in grado di ottenere risultati positivi per quanto riguarda la sanità, cosa pensiamo che farà il prossimo presidente di Regione, se sarà ancora una volta di centrosinistra? Assolutamente niente. Anzi, la situazione peggiorerà ancora di più". Così Stefano Benigni, vice segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo all’evento 'La sanità in Italia e in Puglia. Le proposte di Forza Italia' a Bari.

"Hanno messo in piedi un sistema di potere - prosegue - dove ci sono cittadini pugliesi di serie A, amici di qualche dirigente o di qualche medico, che avranno la possibilità, come è stato in questi anni, di accedere a liste d’attesa inferiori rispetto ai cittadini di serie B, che purtroppo dovranno aspettare mesi, se non anni, per accedere alle cure e alle terapie di cui hanno bisogno. Questa è una cosa a cui i cittadini pugliesi devono dire basta, cambiando il governo della Regione. Luigi Lobuono è un candidato presidente che finalmente rappresenta il governo del fare. Anche a livello nazionale ci sono due modelli che si contrappongono: quello del governo di centrodestra, che sta cercando di portare avanti riforme che stanno dando un nuovo volto a questo Paese con lucidità, razionalità e pragmatismo. Dall’altra parte c’è il modello del 'campo largo', che governa anche questa Regione, e che invece si oppone a tutto questo. Elly Schlein attacca puntualmente in Parlamento il governo sulla sanità, dicendo che ha tagliato i fondi, una bugia, perché il Fondo sanitario nazionale negli ultimi anni è aumentato raggiungendo un record storico, ma non si accorge che uno dei suoi governatori è l’ultimo in classifica sulla sanità. Sono attacchi ideologici e strumentali".

"L’opposizione non ha a cuore i problemi dei cittadini, vuole semplicemente mandare a casa questo governo per tornare al potere, mettendo in piedi sistemi di potere che favoriscono i loro amici e penalizzano tutti gli altri. Se i pugliesi vogliono continuare ad avere questo sistema, sono liberi di farlo. Se invece ritengono che sia arrivato il momento di cambiare rotta, devono scegliere il centrodestra. È fondamentale non solo votare, ma anche votare Forza Italia: è la forza politica pragmatica, concreta, responsabile, capace di dare risposte concrete. Migliorare la qualità della vita delle persone è la nostra missione, ma possiamo farlo solo se abbiamo il mandato dei cittadini. Dobbiamo crederci davvero, per cambiare, finalmente, il volto di questa regione", conclude.

