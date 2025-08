Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Per le regionali in Puglia c’è un confronto aperto, ma la regia richiederebbe un maggior protagonismo dei gruppi dirigenti nazionali della coalizione. Siano stati la prima forza politica a caldeggiare la discesa in campo di Decaro già nello scorso gennaio, ora attendiamo che si chiarisca il quadro generale". Lo afferma il responsabile Mezzogiorno di Sinistra Italiana Nico Bavaro in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno.

"E vogliamo essere chiari - prosegue l’esponente di Avs - anche su un altro punto: Vendola, che non è nelle Istituzioni da oltre 10 anni, non può essere oggetto polemico di richiesta di rinnovamento. Ci sono piuttosto tanti assessori e consiglieri uscenti che sono da decenni lì al pari di sindaci alla fine del secondo mandato ora in rampa di lancio".

"Sarebbe curioso che un partito, sia il Pd o il M5S, chiedesse di rinnovarsi agli alleati non praticando la stessa linea al proprio interno. Da settimane discutono della candidatura di Vendola come se si trattasse di una proposta inopportuna, mentre piuttosto ci sarebbero diversi elementi da approfondire in tutto quello che è accaduto in questi anni anche rispetto al trasformismo dilagante. Non abbiamo mai messo in discussione Decaro, in caso di suo diniego potremmo dire la nostra, abbiamo - conclude Bavaro - già dimostrato di saper amministrare la cosa pubblica con il consenso dei cittadini".