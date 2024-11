(Adnkronos) - Roma, 15 novembre 2024 –Comunque vada sarà un successo. Perché, bisogna essere onesti, basta il nome di uno dei due pugili che, nella notte tra venerdì e sabato, salirà sul ring allestito all’AT&T Stadium di Arlington, casa dei Dallas Cowboys, per generare un hype incredibile nei confronti dell’evento. Iron Mike Tyson torna a combattere a 58 anni suonati sfidando, in un match sugli 8 round, Jake Paul, pugile-youtuber di 31 anni più giovane. Per dire: quando Tyson sfidava per la seconda volta Evander Holyfield, nel famoso match del morso, Paul aveva appena 5 mesi. Quello che andrà in scena sarà un match regolare ma sugli otto round della durata di due minuti. Il pugile di Cleveland, secondo gli esperti Sisal, parte favorito a 1,55 contro il 2,75 dell’ex campione del mondo con il pareggio offerto a 9,00. Il record di Paul parla di 10 incontri con 9 vittorie e una sconfitta rispetto ai 58 match con 50 vittorie, di cui 44 per KO, di quello che, ancora oggi, rimane il più giovane campione del mondo dei pesi massimi della storia.

Nonostante la grande differenza di età si dovrebbe assistere a un match intenso tanto che vedere almeno 6 round si gioca a 1,80 mentre una conclusione per KO, offerta a 1,50, si fa preferire a un verdetto ai punti, in quota a 2,40. Partendo da questo presupposto, la vittoria di Paul per KO, o squalifica,è dato a 2,50 mentre quella di Iron Mike pagherebbe 4 volte la posta.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa: Tel. 347 3649044