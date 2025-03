Roma, 20 mar (Adnkronos) - Prendo il via domani il Congresso nazionale del Psi, che si tiene a Napoli fino al 23 all'hotel Ramada (via Galileo Ferraris 40). L'unica mozione presentata con il titolo 'Esserci' è quella che candida alla guida del partito il segretario uscente Enzo Maraio, che svolgerà la sua relazione di apertura del Congresso domani alle 16.

Tra i leader di partito ospiti di Maraio, durante la tre giorni di assise congressuale, la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte, i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, il presidente di Centro democratico Bruno Tabacci, il segretario di +Europa Riccardo Magi, Ettore Rosato di Azione, Raffaella Paita di Italia viva.

Saranno presenti anche ospiti internazionali, il presidente dei giovani socialisti europei Yes Enric Lopez Jurado e la segretaria generale dell’Internazionale socialista Chantal Kambiwa, oltre che rappresentanti del mondo sindacale che prederanno parte ai lavori. Ospiti del Congresso anche il sindaco di Napoli e presidente Anci Gaetano Manfredi e il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Il Congresso si chiuderà domenica 23 marzo alle 15.