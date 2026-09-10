

Roma, 10 set (Adnkronos) - Da venerdì 11 a domenica 13 settembre, piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso ospiterà la Festa nazionale dell’Avanti! 2026. 'La Sinistra è Avanti' è il titolo scelto per una tre giorni dedicata alla politica, al confronto e alla partecipazione. Hanno dato la propria adesione alla Festa, tra gli altri, Giuseppe Conte, Elly Schlein, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Alessandro Onorato, Riccardo Magi, Roberto Fico, Gaetano Manfredi, Clemente Mastella, Davide Faraone, Matteo Hallissey, Bruno Tabacci, Corrado Saponaro de Rinaldis del Pri ed Ernesto Maria Ruffini.

Al centro della Festa ci saranno innanzitutto le tre proposte socialiste su giovani, casa e lavoro autonomo, sulle quali Avanti Psi ha promosso durante l’estate una mobilitazione nazionale e una raccolta di firme. Ma Campobasso sarà soprattutto un luogo di confronto sul futuro del centrosinistra, sulla costruzione di un’alternativa alla destra e sulla necessità di dare organizzazione e rappresentanza politica alle diverse culture che possono contribuire ad allargare la coalizione.

“Abbiamo voluto una festa aperta, nella quale mettere insieme le diverse sensibilità del centrosinistra e discutere prima di tutto delle cose da fare per il Paese -spiega il segretario nazionale di Avanti Psi Enzo Maraio-. A Campobasso porteremo le nostre tre proposte su giovani, casa e partite Iva, ma vogliamo anche affrontare il tema della coalizione. Pd, Movimento 5 Stelle e Avs sono fondamentali, ma per costruire un’alternativa competitiva serve organizzare anche quell’area socialista, riformista, civica e liberale che oggi esiste nel Paese e che deve trovare maggiore forza e rappresentanza”.





(Adnkronos) - Il programma si articolerà lungo le tre giornate affrontando i principali temi del confronto politico e sociale. Venerdì 11 settembre si partirà dal dialogo tra culture politiche con “Cattolici e laici, la necessità di un’alleanza”, per proseguire con “Il riformismo del fare. Idee, territori, buona amministrazione”. Particolarmente ricco il programma di sabato 12 settembre. Le tre proposte socialiste saranno al centro del confronto “Giovani, casa, professionisti: l’agenda concreta dell’alternativa”, articolato nei tre focus “Giovani – Il futuro non può aspettare”, “Casa – Abitare è un diritto, non un privilegio” e “Professionisti – Liberare il lavoro, alleggerire il fisco”. La discussione politica proseguirà con “Il centrosinistra plurale. Unire culture, territori e nuove energie”, “Non un centro da occupare, un metodo per governare” e “Le battaglie, nel Paese, nelle istituzioni”.

Spazio anche ai diritti con “La libertà è di sinistra. Diritti civili e libertà economiche”, alle trasformazioni della formazione con “La scuola nell’era dell’IA. Come cambia, cosa resta?”, alla comunicazione con “Dalla piazza al feed. I nuovi linguaggi della politica”, al ruolo degli amministratori con “La buona politica nasce nei territori” e al tema della sicurezza e della libertà femminile con “La sicurezza delle donne: tra diritti, rispetto e libertà”. La giornata di sabato si concluderà alle ore 21 con il concerto di Eugenio Bennato.

Domenica 13 settembre la giornata conclusiva si aprirà con “Il diritto a stare bene”, per poi affrontare lo scenario internazionale con “Guerre e nuovi equilibri. L’Europa alla prova”. A chiudere la Festa sarà “La sinistra è Avanti. Ora costruiamo l’alternativa”, il confronto conclusivo dedicato alla prospettiva politica dei socialisti e alla costruzione di un’alternativa larga e competitiva. “Non vogliamo una discussione concentrata soltanto sui nomi o sulla leadership. Vogliamo contribuire a costruire un centrosinistra largo partendo dalle idee, dai problemi reali delle persone e da una proposta politica riconoscibile. Campobasso sarà per tre giorni un luogo di confronto tra culture diverse che hanno una responsabilità comune: costruire un’alternativa credibile alla destra”, conclude Maraio.



