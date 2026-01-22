

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - "Il ruolo di revisore sta cambiando. L’evoluzione tecnologica ha fatto sì che all'interno dei team debbano oggi integrarsi molte più competenze rispetto al passato. La trasformazione digitale impatta sulle attività dei nostri clienti e, dall'altro lato, l'attività di revisione utilizza delle tecnologie che fanno sempre più leva sui dati e sull’analisi di essi. Le competenze oggi richieste al revisore sono quindi sia quelle tradizionali - di tipo economico, giuridico e contabile - sia quelle incentrate sull'analisi dei sistemi informativi, dei processi e dei dati". Queste skills sono “anche quelle su cui le società di revisione stanno investendo". A dirlo è Giuseppe Savoca, Coo Ey Italia, all’evento 'Innovazione tecnologica, transizione digitale e intelligenza artificiale. Prospettive, processi aziendali e attività di revisione', organizzato a Milano da Assirevi - Associazione italiana delle società di revisione legale.

