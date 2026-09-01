

Roma, 1 set. (Adnkronos) - Inaugurato a Pompei il cinquecentesimo punto vendita a livello globale di Primark. Il negozio ha aperto le sue porte al centro commerciale 'La Cartiera' alla presenza dell'amministratore delegato del retailer internazionale di moda, Eoin Tonge, del team del nuovo negozio e del sindaco di Pompei, Giuseppe Tortora. Si tratta del terzo negozio Primark in Campania e del 22esimo in Italia e con l’apertura del nuovo store di Pompei, Primark investe 8 milioni di euro nella regione, creando 150 nuovi posti di lavoro nel settore retail a livello locale. Con una superficie commerciale di 3.160 metri quadrati su un unico livello, Primark La Cartiera offre ai clienti articoli essenziali per tutti i giorni, le ultime tendenze e le collezioni più desiderate, tra cui quelle firmate Paula Echevarría e la collezione premium The Edit, oltre a prodotti di beauty, lifestyle e per la casa. Inaugurato giusto in tempo per il back-to-school, il nuovo punto vendita metterà, inoltre, a disposizione delle famiglie tutto il necessario per il nuovo anno scolastico, sempre a prezzi eccezionalmente convenienti. L’offerta comprende centinaia di capi best seller da donna, uomo e bambino, recentemente ribassati nell’ambito della nuova strategia di Primark incentrata sull'Iconic Value.



Il nuovo store è dotato di 10 casse self-service, insieme a 8 casse tradizionali. I clienti, inoltre, potranno usufruire di 14 camerini, di cui 12 standard, uno accessibile alle persone con disabilità e uno per famiglie, garantendo un’esperienza di acquisto ancora più inclusiva e confortevole per tutti. "Raggiungere il traguardo del nostro cinquecentesimo negozio a livello globale con l’apertura di Primark La Cartiera - dice Luca Ciuffreda, direttore di Primark Italia - rappresenta un momento di enorme orgoglio per Primark e una tappa fondamentale nel nostro percorso di crescita internazionale. È un vero onore che questo punto vendita simbolico apra proprio qui in Italia, un Paese che ha accolto con entusiasmo il nostro brand fin dal nostro arrivo, dieci anni fa. Con la creazione di 150 nuovi posti di lavoro a livello locale, questa apertura porta, inoltre, importanti opportunità professionali per il territorio. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti di Pompei e delle aree circostanti, offrendo loro prodotti di qualità, le ultime tendenze e un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale". Per il sindaco di Pompei l'apertura dello store in città rappresenta "un segnale importante di fiducia e di interesse verso il nostro territorio". "Il dato che considero più significativo - dice - è quello occupazionale: 150 nuovi posti di lavoro annunciati a livello locale significano nuove opportunità per tante persone e per tante famiglie. Accogliamo positivamente gli investimenti privati capaci di generare lavoro e nuove opportunità economiche sul territorio. Il fatto che Primark abbia scelto Pompei per il suo cinquecentesimo punto vendita nel mondo aggiunge, inoltre, un elemento di rilievo internazionale a questa apertura. Come Amministrazione continueremo a fare la nostra parte perché Pompei sia una città efficiente e capace di accogliere investimenti nel rispetto delle regole, del territorio e della comunità".

Soddisfatto anche Katrin Berling, center manager del centro commerciale La Cartiera. "Siamo particolarmente orgogliosi che proprio La Cartiera sia stata scelta per ospitare il cinquecentesimo punto vendita Primark a livello mondiale - sottolinea -. Si tratta di un traguardo di grande valore che conferma l’attrattività del nostro centro e la capacità di attrarre brand internazionali di primo piano. Questa apertura rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e valorizzazione de La Cartiera e risponde a un’attesa che molti dei nostri visitatori ci hanno espresso negli anni. Siamo felici di poter finalmente accogliere Primark tra i brand protagonisti della nostra offerta". Attualmente Primark impiega oltre 5.000 persone in Italia ed è impegnata a promuovere "un ambiente di lavoro positivo e inclusivo, con una forte attenzione alla crescita professionale, allo sviluppo delle competenze e al supporto dei dipendenti in ogni fase della loro carriera". Molti collaboratori hanno costruito percorsi professionali duraturi all’interno dell’azienda, grazie anche a programmi come 'Grow with Us', che continuano a valorizzare i talenti accompagnandoli dai ruoli più junior fino a posizioni manageriali nei negozi e negli uffici regionali. Parallelamente, Primark collabora con partner specializzati quali Fondazione Adecco, Unhcr, Seconda Chance e Special Olympics per contribuire a rimuovere le barriere all’occupazione e creare percorsi di accesso al settore retail per persone che possono incontrare difficoltà nell’inserimento lavorativo.

"L’apertura di Primark Pompei La Cartiera - si legge in una nota - rappresenta un momento significativo nella storia della crescita internazionale di Primark, che celebra il raggiungimento del traguardo dei 500 negozi nel mondo. Dall’apertura del suo primo punto vendita a Dublino nel 1969, Primark è cresciuta fino a diventare un retailer internazionale di moda con 500 negozi distribuiti in 19 mercati tra Europa, Stati Uniti e Medio Oriente, inclusi i recenti ingressi in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, mentre Bahrain e Qatar seguiranno entro la fine dell’anno. In Italia, l’apertura dello store di Pompei si inserisce in un più ampio piano di investimenti che porterà la rete di Primark a 28 negozi nei prossimi anni. La prossima settimana sono previste le aperture di Primark Grande Sud e Primark Parma Promenade, a conferma dell’impegno continuativo dell’azienda a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mercato italiano".

