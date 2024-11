(Adnkronos) - Sesta edizione del Rapporto Intesa Sanpaolo - ASSTRA, Bari, 13 novembre 2024

Un incontro strategico per analizzare i risultati e definire le prospettive del settore trasporti in Italia, con il contributo delle istituzioni e dei principali attori del settore

Bari, 11 novembre 2024 – ASSTRA e Intesa Sanpaolo presentano la sesta edizione del Rapporto annuale sulle performance delle Imprese di Trasporto Pubblico Locale, un appuntamento di riferimento per il settore, che si terrà il 13 novembre presso il Centro Congressi Villa Romanazzi Carducci a Bari.

L’evento sarà introdotto da Andrea Gibelli, Presidente di ASSTRA, e Matteo Colamussi, Presidente di ASSTRA Puglia, seguiti dai saluti istituzionali delle autorità locali Domenico Scaramuzzi, Assessore alla Cura del Territorio, con deleghe alle Opere Pubbliche, Reti e Mobilità Sostenibile del Comune di Bari, e Debora Ciliento, Assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia. L’evento vedrà inoltre l’intervento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che offrirà una visione del Ministero sul tema della mobilità sostenibile.

La presentazione del rapporto sarà curata da Laura Campanini, Responsabile Local Public Finance del Research Department di Intesa Sanpaolo, che illustrerà i principali risultati della ricerca. A seguire, un’intervista con Nicola Zaccheo, Presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), approfondirà il ruolo regolatorio e le prospettive del settore.

La giornata proseguirà con una tavola rotonda moderata da Gianni Trovati, giornalista de Il Sole 24 Ore, e vedrà la partecipazione di: Fulvio Bonavitacola, Coordinatore della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; Michele Sperti, Vicepresidente Vicario di ANCI Puglia; Giuseppe Catalano, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia; Angelo Mautone, Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale e Regionale e la Mobilità Pubblica Sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giuseppina Gualtieri, Vicepresidente ASSTRA; Massimo Nitti, Vicepresidente ASSTRA; Bruno Bitetti, Managing Partner di Studio Malena e Associati.

Prossimi appuntamenti ASSTRA:

•5-6 Dicembre 2024 – Roma, Ministero dei Trasporti: 10° Seminario Nazionale Sistema Tram: GIORNATE DI STUDIO su “I sistemi a guida vincolata per il Trasporto Pubblico Locale

A proposito di ASSTRA:

ASSTRA è l’Associazione Italiana di Trasporto Pubblico Locale che rappresenta 150 Aziende che offrono servizi del Trasporto Pubblico Urbano, Suburbano ed Extraurbano attraverso: Bus, Tram, Filobus, Metropolitana, Ferrovie locali (non appartenenti a Trenitalia S.p.A.), Navi per il trasporto lagunare e lacuale, funicolari; ma anche servizi scolastici e turistici, parcheggi, Rimozione di veicoli. L’Associazione rappresenta le istanze delle aziende di trasporto pubblico associate difende i loro diritti e i loro interessi, sia nel contesto nazionale che in quello europeo; quindi, offre servizi di consulenza in ambito legale, sindacale, tecnologico, economico-finanziario, ferroviario e assicurativi. ASSTRA fa parte (insieme a Utilitalia) di Confservizi, il sindacato d’impresa che rappresenta e tutela gli Associati che operano nei settori a rilevanza industriale come acqua, gas, energia elettrica, igiene ambientale, trasporti locali.

