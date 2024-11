(Adnkronos) - Rimini, 6 novembre 2024 - Articolo 9, la rivista green a cadenza quadrimestrale edita da Editailor e diretta da Paolo Cento, presenta il suo quarto numero in occasione della Fiera Ecomondo, l’evento internazionale di riferimento per l’economia circolare e la sostenibilità. L’appuntamento è fissato per giovedì 7 novembre 2024 alle ore 11 presso lo stand di Confindustria Cisambiente.



All’evento saranno presenti il direttore Paolo Cento, l’editore Loris Talone e Lucia Leonessi, Direttore Generale di Confindustria Cisambiente, che insieme presenteranno al pubblico i nuovi contenuti della rivista e ne illustreranno l’importanza nel panorama della comunicazione ambientale e sostenibile.



Il quarto numero di Articolo 9 si concentra su temi di grande attualità, come il riutilizzo dei rifiuti, la sostenibilità ambientale e l’economia circolare. Questi argomenti sono in perfetta sintonia con l’obiettivo di Ecomondo di promuovere una nuova cultura del rispetto ambientale e di diffondere pratiche virtuose per una gestione responsabile delle risorse.



«La tragedia di Valencia - le parole del direttore Paolo Cento - ci conferma che non è più rinviabile una riflessione rigorosa e sostenibile sulla necessità di costruire una economia capace almeno di rallentare la crisi climatica. A Ecomondo c'è una parte di imprenditori che devono assumere la leadership di questo cambiamento».

L’incontro offrirà un’opportunità unica per approfondire le tematiche trattate dalla rivista, che si propone come punto di riferimento per aziende, istituzioni e cittadini interessati a un futuro più green e responsabile. Attraverso un linguaggio accessibile ma rigoroso, Articolo 9 mira a sensibilizzare il pubblico sulle sfide e sulle opportunità legate alla transizione ecologica, offrendo un contributo informativo di qualità e stimolando una riflessione su come l’innovazione e la sostenibilità possano convivere.