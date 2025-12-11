

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Oggi, giovedì 11 dicembre, a Roma, si celebrerà la ventiduesima edizione del prestigioso Premio 'Le ragioni della nuova politica' nella sala Vanvitelli dell’Avvocatura generale dello Stato, a Roma. Il Premio, istituito nel 1996 da 'L’Alba del Terzo Millennio', per volontà della presidente Sara Iannone, è un riconoscimento per quanti hanno saputo dare un contributo rilevante al Paese attraverso le proprie opere, le proprie parole, il proprio pensiero. La celebrazione, condotta dalla giornalista Camilla Nata, inizierà alle 17 con il saluto dell’Avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, seguito da una riflessione del professor Ortensio Zecchino sul tema: "L’impegno dei cattolici nella gestione della Res Publica".

Saranno insigniti: Annalisa Imparato, sostituto procuratore della Repubblica italiana; Francesco Saverio Marini, giudice costituzionale; Carmine Masiello, generale di Corpo d’armata, capo di Stato maggiore dell’esercito italiano; Marco Minniti, presidente Fondazione Med-Or; Vittorio Emanuale Parsi, professore ordinario di Relazioni internazionali all’Università Cattolica del Sacro Cuore; Daria Perrotta, ragioniere generale dello Stato; Stefano Polli, vicedirettore Ansa; Suor Piera Ruffinatto, preside Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione 'Auxilium'; Federico Silvio Toniato, segretario generale del Senato. I premiati riceveranno il trofeo 'La Colomba della Civiltà', un’opera d’arte originale realizzata in esclusiva dal maestro Robazza e offerta dalla Fondazione Di Paolo, che sarà consegnata dalle autorità presenti e dai premiati delle precedenti edizioni. L’associazione 'L’Alba del Terzo Millennio', inoltre, assegnerà la targa "Impresa Etica e Innovativa" a due giovani imprenditori: Davide Caiazzo, presidente Dc Academy, e Savino Novelli, ad Novelli Group Group Investment.

La storia del Premio 'Le Ragioni della Nuova Politica' inizia negli anni Novanta con la premiazione di figure come Nilde Iotti e don Mazzi, da allora conquista il favore sempre crescente delle massime istituzioni che da sempre concedono il proprio patrocinio: Camera dei deputati, Senato della Repubblica, presidenza del Consiglio dei ministri, Comune di Roma, regione Lazio. La manifestazione si concluderà con un brindisi augurale.



