Roma, 12 nov. (Adnkronos/Labitalia) - L’Oréal Italia annuncia oggi l’apertura della ventitreesima edizione del Premio L’Oréal - Unesco 'For Women in Science' Young Talents Italia. A partire da oggi le ricercatrici interessate potranno presentare la candidatura attraverso il sito http://www.forwomeninscience.com/, entro e non oltre il 31 gennaio 2025. Il programma, promosso in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, nei suoi ventidue anni di storia, ha premiato 118 ricercatrici, supportando i loro progetti di ricerca e i loro studi nel nostro Paese. Il Premio diventa più ampio e si apre a tutte le ricercatrici Per coinvolgere un numero più ampio di ricercatrici e per avere una maggiore compatibilità con altre Borse di studio di cui le candidate possono risultare vincitrici, dalla scorsa edizione la borsa di studio è diventata un Premio.

Un’apertura che vuole dare ancora una volta un segnale forte: un supporto concreto per giovani ricercatrici che possono, grazie al Premio, portare avanti la propria attività di ricerca e il proprio progetto di studio indipendentemente da altri finanziamenti ricevuti. Anche per l’edizione 2025 verranno assegnati sei premi del valore di 20.000 euro ciascuno, nei campi delle scienze della vita, scienze ambientali, matematica, fisica, chimica, ingegneria e tecnologie.

Ad esaminare i progetti candidati sarà la commissione giudicatrice del Premio, composta da un panel di undici professori universitari e presieduta dalla professoressa Lucia Votano, dirigente di Ricerca emerita presso l’Istituto nazionale di fisica nucleare. Di seguito i membri della giuria: professore Enrico Alleva, Centro di Riferimento per le Scienze comportamentali e la Salute mentale Scic, Istituto Superiore di Sanità. Socio Nazionale dell’Accademia dei Lincei; professore Mauro Anselmino, già professore di Fisica Teorica, Università degli Studi di Torino, e socio nazionale dell’Accademia delle Scienze di Torino; professoressa Anna Loy, professore ordinario di Zoologia presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università del Molise; professoressa Giulia Casorati, Head of Experimental Immunology Unit, Istituto Scientifico San Raffaele, Milano; professoressa Maria Benedetta Donati, capo del Neuromed Biobanking Centre, Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione, Irccs Neuromed di Pozzilli-IS; C1 - Internal use; professore Renato Mariani- Costantini, professore emerito di patologia all’Università degli Studi di Chieti; professore Salvatore Magazù, professore ordinario di Fisica sperimentale presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell’Università di Messina; professoressa Maria Rescigno, professore ordinario di Patologia generale e pro rettore vicario con delega alla ricerca presso Humanitas University. Group Leader Unità di Immunologia delle mucose e Microbiota – Irccs istituto clinico Humanitas; professoressa Luisa Mannina, professore ordinario di Chimica degli Alimenti, Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, Sapienza Università di Roma; professoressa Fosca Giannotti, professore di Informatica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.