

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - Sarà la Sala Giovanni Spadolini del Ministero della Cultura a ospitare domani, 14 ottobre, la quarta edizione del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026, promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo. Un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle personalità che, attraverso il proprio percorso professionale e umano, contribuiscono alla crescita culturale, sociale e sportiva e al dialogo tra i popoli. La manifestazione riunirà esponenti del mondo dello sport, del cinema, della cultura e dell’impegno sociale, oltre a ospiti internazionali e rappresentanti diplomatici di diversi Paesi dell’area euro-mediterranea. Un incontro che conferma la vocazione del Premio a promuovere il Mediterraneo come spazio di dialogo, cooperazione e amicizia, nel segno del principio che il mare non divide, ma unisce. Tra i riconoscimenti assegnati dalla commissione per l’edizione 2026 figura quello a Gennaro Gattuso, attuale allenatore della Lazio prima in classifica in Serie A, premiato per il suo percorso sportivo e per i valori che la sua esperienza testimonia, dentro e fuori dal campo: determinazione, lealtà, senso di appartenenza e responsabilità. Il Premio intende riconoscere non soltanto il campione, protagonista di una carriera di alto livello nel calcio internazionale, ma anche una personalità capace di trasmettere alle nuove generazioni un messaggio concreto: i risultati si costruiscono con impegno, disciplina, rispetto degli altri e capacità di affrontare le difficoltà senza rinunciare ai propri obiettivi.

"A Gennaro Gattuso, per aver incarnato nel calcio i valori della determinazione, della lealtà e dello spirito di squadra. Per la sua autenticità, la capacità di assumersi le responsabilità e la volontà di affrontare ogni sfida senza sottrarsi al confronto. Il suo percorso rappresenta una testimonianza significativa per i giovani: il talento acquista valore quando si accompagna all’impegno, al rispetto e alla capacità di rialzarsi dopo le difficoltà. Un riconoscimento all’uomo e allo sportivo, il cui esempio richiama lo sport alla sua funzione educativa e alla capacità di unire persone e culture diverse".

Con la quarta edizione, il Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo rinnova il proprio impegno nel valorizzare storie, competenze ed esperienze che favoriscono l’incontro tra culture e generazioni. Lo sport, insieme al giornalismo, all’arte e alla cultura, rappresenta infatti uno strumento privilegiato per costruire ponti tra Paesi e comunità, promuovendo rispetto reciproco e collaborazione. L’iniziativa si svolge nella cornice istituzionale del Ministero della Cultura e si propone come occasione di confronto internazionale, dando spazio a protagonisti che, nei rispettivi ambiti, contribuiscono a diffondere valori di eccellenza, responsabilità e dialogo.

