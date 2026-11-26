(Adnkronos) - Un timbro postale per lasciare il segno contro la violenza sulle donne, in ricordo di Federica Torzullo. L’opera è stata installata nella sede centrale di Roma, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. (VIDEO)
Poste, un timbro contro la violenza sulle donne
26 novembre, 2026 • 15:43
(Adnkronos) - Un timbro postale per lasciare il segno contro la violenza sulle donne, in ricordo di Federica Torzullo. L’opera è stata installata nella sede centrale di Roma, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. (VIDEO)