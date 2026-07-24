

Roma, 24 lug.(Adnkronos) - Matteo Del Fante, Ad di Poste italiane, è al lavoro su un progetto nel settore dei data center in Lombardia. Lo ha detto durante la call di oggi con gli analisti spiegando che la prima tranche del progetto sarebbe rilevante, da 70 MW. A quanto apprende l’Adnkronos il progetto sarebbe stato proposto a Tim, che lo starebbe valutando, mentre gli altri soggetti coinvolti dovrebbero essere Intesa SanPaolo e Coima.

Nella call Del Fante ha fatto anche riferimento a un progetto “avviato mesi fa” da 20 MW, in cui Poste supporta Tim. In questo caso il riferimento, apprende Adnkronos, dovrebbe essere all’ampliamento di data center già esistenti creati da Tim nelle region Google di Milano e Torino, dove Intesa Sanpaolo ha migrato recentemente i propri sistemi IT core. Sul primo progetto Del Fante ha detto che sono stati già trovati terreni e fornitore di energia e che c’è il supporto di grandi istituzioni finanziare italiane per “creare un hub in cui far girare sia modelli di training sia modelli di inferenza su larga scala".

Su questo secondo progetto Del Fante ha detto che il contributo di Poste lato capex non è “particolarmente ingente”, e che nel settore data center una componente significativa dei capex dei prossimi progetti verrà assorbita dai fondi di capitale privato che puntano sulla componente immobiliare degli investimenti sui data center. Come ha ricostruito Adnkronos, Tim è entrata da qualche settimana nella squadra della candidatura italiana a ospitare una gigafactory Ai europea, ma le strutture citate da Del Fante non farebbero parte del progetto. Poste è molto interessata anche al Psn, il Polo strategico nazionale, dove vorrebbe arrivare a una partecipazione del 65% attraverso le quote Tim e Cdp per creare una sorta di duopolio con Leonardo, che intanto vuole rilevare la quota del 10% di Sogei.

