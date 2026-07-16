

Roma, 16 lug. - (Adnkronos) - Poste Italiane comunica che la Consob, con una delibera approvata ieri, ha dato il via libera al documento relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Telecom Italia. Il periodo di adesione all’Offerta concordato con Borsa Italiana avrà inizio alle 8,30 del prossimo 20 luglio e terminerà alle 17,30 dell’11 settembre , estremi inclusi e salvo proroghe, e sarà pertanto pari a un totale di 40 giorni di borsa aperta.

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo eventuali proroghe – il 18 settembre Poste corrisponderà a ciascun azionista di Tim che abbia validamente aderito all’offerta un corrispettivo

complessivo costituito da: una componente in denaro, pari a 1,67 euro e una componente in azioni, rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione.

Qualora ricorrano i presupposti il Periodo di Adesione potrà essere riaperto per altri 5 giorni di borsa aperta ovvero per le sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 settembre 2026.

