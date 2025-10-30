

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Emblematica l'immagine che Luchino Visconti ci ha consegnato nel film 'Bellissima': tanti ricorderemo in quelle immagini quella di Anna Magnani alle prese con un libretto di risparmio postale, perchè questo era non soltanto emblema, ma anche custode dei sogni degli italiani. Per l'acquisto di una casa, per rincorrere un futuro migliore per i propri figli". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia per i 150 anni del risparmio postale non gestito.

