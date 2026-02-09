

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Antonio Seguro stravince le presidenziali in Portogallo, sconfiggendo gli estremisti di Chega. I portoghesi confermano la scelta europeista e democratica". Lo dice Elly Schlein.

"Congratulazioni al Partito Socialista che torna a vincere e dimostra che l’estrema destra non è imbattibile. E non si batte rincorrendola sul suo terreno, ma portandola su quello dove sta più scomoda: la questione sociale, i bisogni delle persone. Dal Portogallo arriva un bel segnale di speranza", aggiunge la segretaria del Pd.

