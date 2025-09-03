

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Ho appreso con profondo dolore del tragico deragliamento dell’Elevador da Glória a Lisbona. Desidero esprimere, a nome del Governo italiano e mio personale, sincero cordoglio e vicinanza al Portogallo, alle famiglie delle vittime e ai feriti coinvolti nell’accaduto". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

