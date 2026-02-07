

Lisbona, 7 feb. (Adnkronos) - L'estrema destra portoghese ha chiesto il rinvio del secondo turno delle elezioni presidenziali a causa delle forti piogge e venti che hanno continuato a colpire alcune zone della Spagna e del Portogallo, causando almeno due morti e costringendo all'evacuazione di oltre 7.000 persone. Il partito Chega ha affermato che il voto dovrebbe essere rinviato poiché è stato dichiarato lo stato di calamità in 69 aree. La tempesta Leonardo, che questa settimana ha colpito la penisola iberica, ha costretto il governo portoghese a prorogare l'attuale stato di calamità in 69 comuni fino a metà febbraio. La tempesta ha ucciso un uomo in Portogallo, mentre ieri è stato ritrovato il corpo di una donna travolta da un fiume nella regione meridionale spagnola dell'Andalusia. Si tratta dell'ultima di una serie di tempeste mortali che hanno colpito Portogallo e Spagna nelle ultime settimane, uccidendo diverse persone.

Le autorità dell'Andalusia, dove più di 7.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, hanno evacuato durante la notte le aree residenziali vicino al fiume Guadalquivir a Cordova e il traffico pedonale è stato bloccato sul ponte romano della città. "Prevediamo 30 mm di pioggia", ha dichiarato il presidente regionale dell'Andalusia, Juan Manuel Moreno. "In altre circostanze sarebbe poca acqua, ma in questo momento è molta, perché il terreno non riesce a drenare e i fiumi e i bacini idrici sono pieni". Circa 1.500 residenti hanno ricevuto l'ordine di abbandonare le proprie case a Grazalema, un villaggio di montagna molto amato dagli escursionisti, poiché l'acqua è filtrata attraverso i muri delle case e si è riversata lungo le ripide strade acciottolate.

Moreno ha dichiarato alla radio Cadena Ser che le falde acquifere nelle montagne di Grazalema erano piene e che la pressione accumulata avrebbe potuto provocare frane. "Questo potrebbe causare grandi buche o fossati. Se ciò accadesse sotto una casa o una strada, le conseguenze potrebbero essere drammatiche", ha aggiunto. Durante una visita a un posto di coordinamento nella provincia andalusa di Cadice, ieri il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha avvertito che si prospettano "giorni complicati" e ha invitato alla cautela e alla calma. Ha affermato che 10.000 operatori di emergenza sono stati dispiegati per fornire assistenza in tutta la regione, aggiungendo che il governo centrale sta coordinando la risposta con il governo regionale dell'Andalusia.

