

Lisbona, 19 gen. (Adnkronos) - Il socialista moderato Antonio José Seguro ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali portoghesi di ieri, seguito dal leader dell'estrema destra André Ventura; i due si affronteranno al ballottaggio l'8 febbraio.

Nei cinque decenni trascorsi da quando il Portogallo si è liberato dalla dittatura fascista, solo una volta le elezioni presidenziali hanno richiesto un ballottaggio, nel 1986, evidenziando quanto frammentato sia diventato il panorama politico con l'ascesa dell'estrema destra e la disillusione degli elettori nei confronti dei partiti tradizionali.

