Civitavecchia, 29 Nov. - (Adnkronos) - L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, l’ITS Academy G. Caboto e l’Escola Europea hanno rinnovato il loro accordo di collaborazione, estendendo la partnership per altri sette anni. Il nuovo accordo rafforza la missione condivisa di promuovere l’eccellenza nella formazione marittima, logistica portuale ed intermodale e nella sostenibilità ambientale. Si tratta - si sottolinea in una nota - "di un ulteriore sviluppo di questa importante collaborazione sul territorio e non solo. Un traguardo importante che, con l’attivazione di partenariati qualificati, sta consolidando una proposta formativa di qualità oltre ad ampliare l’offerta e garantendo il 100 per cento di risultato occupazionale. L’ITS Caboto da oltre un decennio è impegnato concretamente nel raccogliere e vincere le sfide della formazione".

"Siamo davvero molto soddisfatti - afferma Cesare d’Amico, presidente dell'ITS Academy G. Caboto - del nostro impegno in questo settore della formazione. Abbiamo avuto intuito e siamo stati lungimiranti nello sviluppare il settore della logistica, che si sta affermando come snodo cruciale del mondo lavorativo di oggi e soprattutto del domani. Per questo abbiamo anche voluto proporre un secondo corso per gli allievi della sede di Civitavecchia in “Pianificazione dei Trasporti e della Logistica” proprio per raccogliere e dare risposte concrete e soddisfacenti a chi lavora in questo settore".

E le cifre e i numeri raccontano meglio e con più esattezza la crescita e il successo di questi corsi di Logistica ideati e attivati dall’ITS Academy G. Caboto, in collaborazione con l’Escola Europea di Barcellona e il supporto dell’Autorità Portuale. Dal 2020 ad oggi sono stati avviati già cinque corsi in “Logistica e spedizioni” e per gli allievi che hanno già terminato il percorso biennale. Un successo che non si ferma ma anzi raddoppia con l’attivazione di un nuovo corso in “Pianificazione dei Trasporti e della Logistica”.

Questo programma è pensato per rispondere alle sfide di un settore in trasformazione, fornendo agli studenti gli strumenti necessari per comprendere e gestire le complessità della catena logistica moderna. Il segreto di questo successo va ricercato anche e soprattutto nell’aver costituito una partnership di qualità e esperienza come quella tra l’Escola Europea, l'Autorità Portuale di Roma, Fiumicino, Gaeta e l’Academy Caboto.

Importante la particolarità e innovazione dell’offerta dell’Escola Europea Intermodal Transport di Barcellona. Ad esempio il Port Virtual Lab (PVL), una piattaforma di simulazione avanzata che permette agli studenti di immergersi in sfide logistiche reali, sperimentando in prima persona la complessità del settore. Il PVL offre un'esperienza unica, che va oltre la teoria per abbracciare l'apprendimento pratico. Gli studenti possono mettere alla prova le loro competenze in un ambiente dinamico, dove ogni decisione conta e dove sviluppare capacità operative e di problem-solving è fondamentale per affrontare il mondo del lavoro. Nel percorso formativo degli allievi dei Corsi dell’Academy Caboto, questo strumento rappresenta uno strumento fondamentale di apprendimento, esempio dell'impegno delle tre istituzioni a spingere i confini dell'educazione logistica attraverso l'uso di tecnologie innovative e metodologie didattiche moderne.

"L'accordo pluriennale che abbiamo nuovamente sottoscritto - sottolinea il Presidente dell'AdSP MTCS Pino Musolino - con l'Escola Europea e con l'ITS Academy G. Caboto è un segnale importante di quanto la nostra amministrazione ci tenga ad offrire ai giovani una formazione in un settore, come quello della Logistica, che offre tante opportunità e sbocchi lavorativi. La logistica ha, oggi, delle interconnessioni che puntano a concetti chiave come digitalizzazione, intermodalità, sostenibilità e anche IA e per questo, c’è bisogno di nuove competenze che si concretizzino in nuove figure professionali, soprattutto giovani e donne”.

L’Autorità Portuale, svolge un ruolo fondamentale per la realizzazione di questi percorsi, ospitando le attività formative, oltre che avendo dato l’opportunità all’Academy di ottenere in concessione degli spazi all’interno dell’area portuale, dove sono state realizzate le aule ed i laboratori; infatti, punto di forza della formazione offerta è il “luogo”: gli allievi vivono la realtà della movimentazione delle merci, interagiscono con gli operatori e le aziende del settore.

“Siamo entusiasti di proseguire e rafforzare la collaborazione con l’ITS Academy “G. Caboto” e l’Autorità di Sistema Portuale,” ha dichiarato Eduard Rodés, Direttore dell’Escola Europea. “Il nostro obiettivo è offrire una formazione che sia realmente capace di fare la differenza: un'educazione che non si limiti alla teoria, ma che prepari i giovani professionisti a navigare con sicurezza le complessità di un settore logistico in costante evoluzione. Grazie a questa partnership, continueremo a promuovere uno sviluppo significativo delle competenze, formando figure pronte a dare un contributo reale e tangibile nel settore."

Oltre al Port Virtual Lab, l’Escola Europea organizza anche un percorso di apprendimento ed esperienziale, a cui partecipano gli allievi dell’ITS Academy Caboto. Il MOST (Motorways of the Sea Training), un viaggio formativo, che permette agli allievi, raggiungendo Barcellona via mare, di formarsi sulla logistica intermodale, sui servizi di trasporto marittimo a corto raggio e sulle autostrade del mare. Partecipare ad un corso, per conoscere i vantaggi e calcolare i risparmi derivanti dall'utilizzo delle autostrade del mare, in termini di costi, ambiente e rischi.

Grande soddisfazione per i risultati raggiunti e tante novità in cantiere per questo importante partneriato. Nuove sfide in arrivo per il settore della Logistica che aprono traguardi ambiziosi per docenti e allievi. L’obiettivo per tutti è quello di formare i migliori professionisti del futuro.