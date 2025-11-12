

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Da oggi è in vigore l’obbligo per i siti pornografici di accertare in maniera rigorosa la maggiore età dei fruitori. Una misura fortemente voluta dal governo Meloni all’interno del decreto Caivano e resa finalmente operativa dall’Agcom. Un passo avanti significativo verso una maggiore tutela dei minori". Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.

"Un’iniziativa che rende il web un po’ più sicuro per le giovani generazioni, alle quali dare, anche grazie all’insegnamento dell’educazione digitale in classe, tutti gli strumenti necessari per potersi orientare, con maggior consapevolezza, tra Internet, social network e altre piattaforme", conclude.

