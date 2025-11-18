

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “Il Ponte sullo Stretto serve a rilanciare l’economia del Mezzogiorno. Quest’opera purtroppo storicamente è stata politicizzata in maniera estrema, in altri paesi fanno a gara per fare le infrastrutture. Qualche dubbio sulla Corte dei Conti è legittimo, io l’iter legislativo l’ho seguito con attenzione e giuridicamente è corretto. Forse qualche dubbio su una scelta politicizzata è legittimo”. Così la sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento di Forza Italia Matilde Siracusano, durante una conferenza stampa alla Camera.

“Da siciliana che spera che il Ponte parta il prima possibile”, credo che “ripartire da un altro progetto vorrebbe dire perdere altri dieci anni”, conclude.

