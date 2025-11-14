

Napoli, 14 nov. (Adnkronos) - "La cosa che mi riempie di orgoglio e fa schiumare la sinistra è che dopo un secolo di promesse arriva un ministro di Milano, il segretario della Lega a portare il ponte sullo Stretto di Messina in dote a siciliani, calabresi, a tutto il Mezzogiorno. Spero che l'inizio del 2026, Corte del Conti permettendo, sia lo storico avvio dei lavori del ponte sullo Stretto. Se fosse per Fico non è che non facciamo il ponte, non facciamo neanche il ponticello, il tombino, la panchina". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, in occasione del comizio a Napoli a sostegno del candidato presidente alla Regione Campania del centrodestra, Edmondo Cirielli.

