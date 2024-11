Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Qualora si ripetesse a Messina un terremoto disastroso come quello del secolo scorso, con i dovuti scongiuri speriamo non accada mai, i tecnici spiegano che l'unica cosa che rimarrebbe in piedi è il ponte". Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini ai microfoni di '24 Mattino'.

Per il responsabile del Mit, l'allarme sismico sul ponte è "assolutamente infondato". "Sulla sicurezza di un infrastruttura non c'è dibattito politico, ci sono ingegneri, geologi, architetti, docenti universitari di mezzo mondo: è chiaro che i tecnici non mettono il ponte in una zona sismica a rischio. È chiaro - aggiunge - che si fa un'infrastruttura perché rimanga nei secoli, non per fare il piacere a un politico".