Roma, 11 dic. (Adnkronos) - I cantieri del ponte sullo Stretto "partiranno nel 2026. Sarà una rivoluzione, una ricchezza senza precedenti per l'Italia. E questo supera ogni polemica". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta.,
Ponte Messina: Salvini, 'cantieri partiranno nel 2026'
11 dicembre, 2025 • 21:03
