

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Il passaggio di gestione del progetto del ponte sullo Stretto a Palazzo Chigi è l’ennesima buffonata di un governo ormai affetto da allucinanti cortocircuiti. Meloni avrebbe fatto più bella figura a chiudere questa pagina empia scusandosi con i cittadini per l’insipienza del suo ministro dei Trasporti e per la figuraccia internazionale. Invece no: Salvini viene commissariato e Meloni si prende i fallati incartamenti in preda all’ennesimo delirio di onnipotenza". Così in una nota il senatore M5s Luigi Nave, componente della commissione Lavori Pubblici e Trasporti.

"Sul ponte sullo Stretto si è deciso di perseverare, dopo la catena incredibile di errori. Fatto trenta, Meloni faccia trentuno: tolga a Salvini pure la delega ai treni, visto che pure oggi ci segnalano ritardi a frotte su varie tratte, e pure quella sugli Ncc, dopo la figura barbina della bocciatura della Consulta", conclude.

